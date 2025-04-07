Конкурс «Лучший поставщик года» стартовал в рамках форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» совместно с Контур.Закупки запускает конкурс «Лучший поставщик года», который определит победителя в этой сфере по итогам 2024 года, сообщает пресс-служба организаторов.

Участниками конкурса автоматически становятся те поставщики, у которых есть хотя бы один завершенный контракт за прошлый год. Кроме того, они должны быть внесены в РНП. От одной организации может участвовать только один представитель.

Анализ соответствия участников конкурса всем параметрам проводит система Контур.Закупки. Оцениваются следующие пункты: регион заказчика, сумма контрактов (без неустоек), количество контрактов и процент снижения.

Победителей выбирают в 12 сферах закупок. Причем отбор идет отдельно среди крупных компаний и отдельно — среди МСП. Победителей, которых всего будет 24, ждут ценные призы.

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» 2025 состоится в Санкт-Петербурге в апреле. Мероприятие пройдет с 23 по 25 апреля в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».