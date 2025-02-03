Конкуренция за кадры: эксперт рассказал о рекордах низкой безработицы

Основатель SuperJob Алексей Захаров заявил, что рекордное снижение уровня безработицы в России до 2,5%, несмотря на кажущиеся позитивные тенденции, привело к негативным последствиям для бизнеса: конкуренция за работников вынуждает компании предлагать более высокие зарплаты, сообщает АБН24 .

«Компании вынуждены предлагать более высокие зарплаты и дополнительные льготы, чтобы привлечь и удержать сотрудников. Это может увеличить общие затраты бизнеса и, следовательно, повлиять на его прибыльность», — сказал эксперт.

По его словам, обилие вариантов трудоустройства, приводит к снижению интереса к текущей работе. Это плохо сказывается на производительности и мотивации.

При этом, нехватка ресурсов заставляет организации откладывать или сокращать проекты по расширению или модернизации, а также замедляет инновации и технологический прогресс.

Это также может привести к дополнительным нагрузкам для работодателей: необходимости дополнительного найма, обучения и адаптации новых сотрудников.