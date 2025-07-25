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Кондитерские предприятия Подмосковья ждут на отраслевой выставке в ОАЭ

Субъекты малого и среднего предпринимательства Московской области приглашаются к участию в международной выставке ISM Middle East 2025, которая пройдет с 15 по 17 сентября в Дубае. Мероприятие объединит представителей кондитерской отрасли, розничной торговли и дистрибьюторов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В настоящее время проводится прием заявок на участие. Экспозиция охватывает широкий спектр продукции кондитерской отрасли: от шоколада и сахаристых изделий до печенья, закусок, мороженого и замороженных десертов. Подмосковье является лидером в России по объемам производства кондитерских изделий — за 5 месяцев выпущено почти 211 тыс. тонн продукции.

Участие в мероприятии позволит презентовать ассортимент товаров зарубежным партнерам, расширить экспортные возможности и выйти на новые рынки сбыта.

Подать заявку можно на сайте, указав данные об организации и ИНН. В случае возникновения дополнительных вопросов на портале также указаны контактные данные ответственного менеджера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами.

Власти региона делают нужные шаги в этом направлении. Он добавил, что Подмосковью интересны идеи иностранных инвесторов.

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