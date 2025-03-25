Компьютер в холодильнике и «умная» одежда: что будет с рынком «умных» вещей

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал, что произойдет с рынком «умных» вещей в будущем. По его мнению, он кратно вырастет.

«Я уверен, что в каждом холодильнике через пять лет будет компьютер. Мы раньше смеялись, а теперь это станет стандартом», — отметил он в эфире радио Sputnik.

Клименко добавил, что «умные» ошейники смогут самостоятельно оповещать ветеринарного врача о проблемах со здоровьем собаки. «Умная» одежда тоже появится, но станет, скорее, формой потребительского активизма, отметил эксперт.

Количество датчиков на человека уже превышает численность населения, заявил он.

В Москве функционирует 300 тысяч камер видеонаблюдения, в будущем будет еще больше — их число увеличится до миллиона, выразил мнение Клименко.

Очевидно, что даже в пределах одного города существует огромный потенциал для развития. Эксперт уверен, что нас ожидает значительный скачок вперед в сфере «умных» вещей. Этот процесс уже идет полным ходом, и многие им довольны, заключил он.