Компаниям Подмосковья рассказали о программе «Экспортный форсаж»

12-й поток акселерационной программы «Экспортный форсаж» подошел к концу. Эта программа была запущена фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО). Ключевое отличие данного потока в том, что он имел отраслевую направленность и был ориентирован на компании-производителей оборудования и комплектующих для промышленных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Обучение проходили 10 подмосковных компаний из Балашихи, Подольска, Электростали, Мытищ, Раменского, Коломны и Дубны, представляющих сектор производства от электрокабеля и материалов для сварки до оборудования для очистных сооружений, а также разработки нефтяных и газовых месторождений.

Образовательный курс состоит из шести двухдневных очных семинаров, индивидуальных консультаций с наставниками и защиты проектов. Для более углубленной проработки специфических отраслевых аспектов фондом поддержки ВЭД МО были организованы дополнительные семинары и вебинары с узкоспециализированными экспертами в сфере ВЭД. Все компании успешно прошли обучение и совместно с наставниками разработали собственные дорожные карты реализации экспортных проектов по трем выбранным странам.

Образовательный интенсив помог участникам бесплатно улучшить навыки внешнеэкономической работы, получить знания и поддержку экспертов. Под их руководством предприятия создали стратегии для выхода на международный рынок. Компании научились выбирать перспективные рынки, разрабатывать маркетинговые стратегии, вести переговоры и снижать риски.

Обучение по программе является бесплатным. Узнать подробности и подать заявку на участие в будущих акселераторах можно на сайте фонда поддержки ВЭД МО.

Помимо образовательных программ, фонд предлагает компаниям и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство».

С услугами фонда можно ознакомиться на сайте.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.