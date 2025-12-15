Компания Wildberries&Russ приобрела косметического ретейлера «Рив Гош»
Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори
Объединенная компания Wildberries&Russ (ООО «РВБ») купила 100% доли российской парфюмерно-косметической сети «Рив Гош», сообщает РИА Новости.
Теперь ретейлер стал частью РВБ. Ранее компании договорились о стратегическом партнерстве, а в ходе его реализации была осуществлена сделка.
Присоединение «Рив Гош» к Wildberries позволит развить омниканальные продажи, расширить ассортимент брендов на маркетплейсе и обеспечить доступность косметических товаров для покупателей, заявили в пресс-службе РВБ.
По условиям стратегического партнерства магазины «Рив Гош» подключились к сервису Wildberries по самовывозу товаров. Также сеть получила собственный раздел в каталоге парфюмерии и косметики на платформе.
Ранее компания Wildberries&Russ купила туроператора Fun&Sun. По предварительным оценкам, сумма сделки составила около 200 миллионов долларов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.