Компания Swarovski зарегистрировала товарный знак в России

Производитель украшений, австрийская фирма Swarovski 1 декабря отправила заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака в России. Об этом сообщает ТАСС .

Компания Swarovski подала заявку из Лихтенштейна. Товарный знак зарегистрировали по четырем классам международной классификации товаров и услуг — 09, 21, 14 и 35. Под брендом смогут продавать очки, часы, аксессуары и украшения для елок.

Компания Swarovski на время закрыла собственные магазины в России в марте 2022 года. Тогда же компания перестала продавать товары в Сети.

В июне 2023 года фирма заявила, что полностью покинула рынок РФ. Компания Swarovski специализируется на изготовлении бижутерии из хрусталя.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.