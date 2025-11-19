Компания «Ретиноиды» расширила производство и ассортимент в Балашихе в 2025 году

Фармацевтическое предприятие «Ретиноиды» из Балашихи в 2025 году увеличило выпуск продукции, модернизировало производственные линии и вывело на рынок новую косметическую серию, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В 2025 году компания «Ретиноиды» расширила ассортимент косметических товаров и представила новую линейку Retinoids Cosmetics Lab на маркетплейсах. Предприятие планирует и дальше увеличивать количество уходовой продукции.

В течение года на производстве проведено техническое переоснащение участка изготовления мазей. Линия по выпуску препарата «Радевит Актив» получила современное оборудование для упаковки.

Директор АО «Ретиноиды» Константин Ноздрин рассказал, что в этом году ожидается прирост объема реализации примерно на 20 % в денежном выражении. Компания также начала развивать экспортное направление и участвует в профильных выставках, где представляет продукцию медицинскому сообществу и пациентам.

В Балашихе продолжается строительство административно-складского комплекса для расширения фармацевтического производства. Предприятие работает на рынке почти 35 лет, производит лекарственные препараты и фармацевтические субстанции, а также разрабатывает профессиональные косметические продукты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что уже в 2025 году в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«В 2025 году здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.