Компания Подмосковья разрабатывает штаммы импортозамещающих заквасочных культур

Подмосковная компания ООО «Зеленые линии» организовала научно-исследовательскую деятельность по разработке и внедрению в производство штаммов замороженных заквасочных культур, а также ферментных препаратов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Работа проводится в рамках реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», главной целью которого является суверенитет и независимость АПК России в долгосрочной перспективе.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что ООО «Зеленые линии» является производителем уникальных лиофилизированных заквасочных культур на основе собственных технологий. Так, производственные мощности по их выпуску позволяют перерабатывать до 15 тысяч тонн молока в день. Кроме этого, на предприятии была запущена производственная линия «Замороженные закваски» мощностью переработки до 5 тысяч тонн молока в день. По прогнозам компании, с учетом планового увеличения производства, к концу I квартала этого года общий объем производимых заквасочных культур позволит перерабатывать до 35 тысяч тонн молока в день.

ООО «Зеленые линии» является подразделением группы компаний «СОЮЗНАБ», которая представлена на рынке с 1991 года и осуществляет полный цикл производства и поставки сырья и ингредиентов для всех отраслей пищевой промышленности и сельского хозяйства. Завод оснащен современным оборудованием с полной автоматизацией.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.