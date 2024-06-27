Компания Подмосковья применила компенсацию транспортировки для экспортеров

«Подмосковье активно развивает онлайн-сервисы для поддержки бизнеса, в том числе экспортеров региона. Так, в прошлом году благодаря интеграции с государственной цифровой платформой «Мой экспорт» РЭЦ был запущен сервис «Пять шагов для экспорта». Этот алгоритм упрощает путь компании при выходе на экспортные рынки. На сегодняшний день сервисом воспользовались уже более 1 700 предприятий малого и среднего бизнеса. Среди них — производитель дезинфицирующих средств и упаковочных материалов для стерилизации «ИНТЕРСЭН-плюс», который сможет отправить свою продукцию в Филиппины. Эта компания первой воспользовалась региональной компенсацией затрат на транспортировку продукции, доступной в рамках онлайн-сервиса «Пять шагов для экспорта“. Размер поддержки составил 80% от стоимости затрат на транспортировку по территории РФ», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, в ближайшее время товар компании будет отправлен для покупателя из Филиппин. Для этого предприятие воспользуется поддержкой, в рамках которой компенсируются затраты на транспортировку, запущенной Московской областью для экспортеров.

«Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с регионами по поддержке экспортеров. Совместными усилиями создаем благоприятные условия для развития несырьевого экспорта и повышения конкурентоспособности российских товаров на мировом рынке. В прошлом году Московская область стала первым субъектом страны, с которым мы провели онлайн-интеграцию региональных и федеральных мер поддержки. Совместно с Подмосковьем мы продолжаем работать над тем, чтобы предпринимателям был доступен широкий спектр мер поддержки и услуг в одном окне», — уточнила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Онлайн-сервис «Пять шагов для экспорта» — дорожная карта как для начинающих, так и для действующих экспортеров. Сервис помогает на всех этапах экспорта: выбор страны, поиск покупателей, заключение экспортного контракта, подготовка товара и логистика. А в разделе «Жизненные ситуации» представлены актуальные федеральные и региональные меры поддержки.

Сервис расположен на подсистеме инвестиционного портала Московской области, которая интегрирована с платформой «Мой экспорт» Российского экспортного центра.

Поддержка экспортеров Подмосковья осуществляется в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.