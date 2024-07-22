Компания Подмосковья на 70% увеличила производство косметических средств за год

Компания « Виэнти Продакшн Групп» из г. о. Солнечногорск, которая занимается контрактным производством косметических средств для крупнейших ритейлеров, аптечных сетей и локальных брендов, за год увеличила производственные мощности на 70%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На сегодняшний день в индустриальном парке «Есипово» на площадке «Лайт индастриал» компания производит около 200 тысяч единиц продукции в месяц. При этом производственные мощности предприятия уже сейчас позволяют в месяц выпускать до 1 млн различных уходовых косметических и гигиенических средств. И это не предел: ежегодно компания планирует увеличивать объемы выпускаемой продукции на 15-20%. В запуск производственных линий и выход на проектную мощность компания уже инвестировала около 300 млн рублей. Объем инвестиций в реализацию всего проекта оценивается в 1 млрд рублей. Он будет реализован в течение пяти лет», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На территории цифрового промышленного коворкинга «Индастриал сити», созданного в формате «Лайт индастриал», компания производит все виды уходовой косметики — зубные пасты, ополаскиватели для полости рта, косметические кремы, маски, лосьоны, тоники, шампуни, бальзамы для волос, скрабы, обертывания, детские средства для купания и многое другое.

Всю продукцию производят либо по формулам заказчика, либо по собственным разработками технологов предприятия. Так, например, рецептурная коллекция «Виэнти Продакшн Групп», уже сейчас насчитывает более 4 000 рецептов зубных паст, около 200 рецептов шампуней и не менее 500 рецептов кремов.

«На нашем предприятии произвести свою косметическую продукцию может абсолютно любая компания. Причем мы можем взять на себя весь объем работ — от разработки дизайна и рецепта до подготовки маркетинговой и финансовой концепции. Для нас, как для производителя, самая большая сложность, с которой мы сталкиваемся — это не проблемы с поставками сырья или отсутствие заказчиков. Тяжело найти профильных специалистов. Например, работающие в нашей команде технологи — настоящие профессионалы своего дела, поиск таких специалистов невероятно сложен и зачастую требует огромного ресурса времени и сил. Ведь найти профессиональных химиков-технологов сложно, а косметических технологов — практически невозможно. Но мы надеемся, что нам удастся привлечь на работу еще несколько специалистов, которые в дальнейшем будут вместе с нами заниматься разработкой новых направлений — например, декоративной косметикой», — сказала генеральный директор компании «Виэнти Продакшн Групп» Кристина Бармина.

Производственные мощности предприятия позволяют производить около 12 млн единиц продукции в год. Перед тем, как попасть на прилавок, все косметические средства компании проходят государственную сертификацию и тщательное тестирование в современной высокотехнологичной лаборатории, которая также расположена в индустриальном парке «Есипово».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.