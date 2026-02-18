Компания Nemifist оставила бывших сотрудников без зарплаты и игнорирует выплаты

Бывшие сотрудники компании Nemifist заявили о невыплате зарплаты после увольнения в мае 2025 года. По их словам, руководство не перечислило более 400 тыс. рублей и перестало выходить на связь, сообщает «Абзац» .

Nemifist, выпускавшая премиальные игровые компьютеры для блогеров и артистов, оказалась в центре конфликта с бывшими сотрудниками. Двое из них утверждают, что после увольнения не получили расчет.

Бывшая сотрудница сообщила, что ей не выплатили 232 тыс. рублей. Ее коллега, уволившийся в тот же период, ожидает 180 тыс. рублей.

«Моя официальная выплата составляла 232 тыс., коллеги — 180 тыс. Сначала были обещания, потом хамство и блокировка в чатах», — сказала собеседница.

По словам работников, генеральный директор Николай П. переадресует претензии к учредителю — компании «Аквариус». Однако в «Аквариусе» в июне заявили, что ответственность за выплаты лежит на Nemifist. Ранее суд взыскал с Nemifist в пользу «Аквариуса» более 101 млн рублей.

В Nemifist от комментариев отказались и предложили обращаться к представителям холдинга.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.