Компания «МолоПак» инвестирует 2,1 млрд рублей в расширение производства в Чехове

Компания «МолоПак» построит третий производственный комплекс по выпуску асептической упаковки для напитков в Чехове. Инвестиции в проект составят около 2,1 млрд рублей, запуск намечен на середину 2026 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания «МолоПак», производитель асептических картонных упаковок для жидких пищевых продуктов длительного хранения, расширяет производство в Чехове. Это будет третья производственная площадка компании в Подмосковье.

В рамках инвестиционного проекта «МолоПак» построит новый комплекс площадью 15 000 кв. м. Для реализации проекта компания получила два земельных участка общей площадью 4,3 га на льготных условиях. После запуска комплекса производственные мощности увеличатся вдвое — до 4 млрд упаковок в год.

Учредитель и управляющий директор «МолоПак» Тимур Гущин отметил, что предприятие выпускает упаковку по собственной технологии более 10 лет, используя преимущественно российское сырье. Сейчас на заводе работают 228 человек, а после расширения штат увеличится до 330 сотрудников.

«МолоПак» стала первой российской компанией, начавшей производство асептической упаковки для жидких пищевых продуктов с долгим сроком хранения. Сегодня предприятие занимает ведущие позиции на рынке пищевой упаковки в России и странах СНГ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.