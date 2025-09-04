Компания Клина является крупным в РФ производителем печатных плат для электроники

Накануне временно исполняющая полномочия главы городского округа Клин Инна Федотова посетила ООО «Резонит», компанию по производству электронных печатных плат. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

ООО «Резонит» заработало на клинской земле в 2013 году. Инвестиции в эту производственную площадку составили порядка 3 млрд рублей. Сегодня «Резонит» является одним из ведущих производств в области электроники. Специализируется на производстве печатных плат любой сложности.

Производственные мощности завода: 250 тыс. кв. дм печатных плат/ месяц и монтаж: 320 тыс. компонентов/ час. Предприятие работает круглосуточно, численность сотрудников составляет около 500 человек.

Кроме непосредственной производственной деятельности, предприятие ведет большую социально-значимую работу.

«Я рассказал о наших социальных проектах, то, что мы делаем для поселка Зубово, близлежащих населенных пунктов и для городского округа в целом. Наметили пути взаимодействия по поддержке местного спорта, творческих коллективов и помощь в строительстве храма» — прокомментировал Андрей Кучерявый, гендиректор компании «Резонит».

Врип главы городского округа Клин Инна Федотова по итогам посещения предприятия отметила, что руководство активно участвует в жизни округа, поддерживает образовательные инициативы, помогает в восстановлении социальных объектов и, что особенно важно, оказывает существенную помощь военнослужащим и их семьям.

«Такие предприятия — гордость Клина и всей страны. Уверена, впереди у нас еще много совместных проектов!» — сказала Федотова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.