Компания из Подмосковья расширила линейку продукции при поддержке региона

Подмосковный производитель продуктов японской, паназиатской и кухни фьюжн компания «Европродукт» (бренд «Тамаки») оснастила свое производство новым оборудованием и расширила линейку выпускаемой продукции с привлечением средств льготного займа, предоставленного предприятию фондом развития промышленности Московской области (ФРП МО). Об этом сообщила пресс-служба Мининвеста региона.

«Получение льготного займа было одобрено для «Тамаки» подмосковным фондом развития промышленности прошлым летом. На сегодняшний день его средства в размере 150 млн рублей полностью освоены, а новое технологическое оборудование, приобретенное компанией для оснащения ее производственной площадки в Лыткарине, закуплено, установлено и исправно работает. Общая сумма инвестиций в этот проект составила 416 млн рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Кроме того, компания провела реконструкцию и строительство необходимых для модернизации производственных объектов. Заем был предоставлен компании сроком на пять лет под 2% годовых.

«При содействии льготного займа была запущена новая производственная линия по производству продукции в упаковке дой-пак — это компактный и удобный для хранения и эксплуатации формат выпуска соусов. Каждый час с конвейера сходят 1920 штук таких упаковок. Также на эти средства приобретена производственная линия дип-потов, осуществляющая упаковку соусов в маленькие порционные контейнеры и запаивающая их. Кроме того, мы закупили две вакуумно-гомогенизирующие установки — это крупные промышленные емкости для приготовления соусов», — рассказал управляющий партнер компании Андрей Белянин.

Компания «Европродукт», выпускающая свою продукцию под брендом Tamaki, создает ее для сегментов HoReCa и Retail и является одним из ведущих российских производителей панировочных сухарей, васаби, темпуры, рисовых уксусов, а также широкой линейки соусов, в том числе соевого. В общей сложности компания производит более 40 видов соусов.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.