Компания из Подмосковья передала центру Илизарова 8 светильников

Ведущий российский производитель медицинского оборудования «ВестМедГрупп», работающий в особой экономической зоне «Дубна», направил в Центр имени Г. А. Илизарова восемь современных хирургических светильников CADUCEUS. Оборудование предназначено для операций повышенной сложности.

Системы оснащены LED-лампами, адаптивной механической регулировкой положения куполов и интуитивной системой управления. Врачи могут настраивать диаметр и интенсивность освещения, фокусировку и цветовую температуру операционного поля, а также использовать режимы «эндо», необходимые при отдельных видах вмешательств. Светильники обеспечивают высокую освещенность при ортопедических и реконструктивных операциях, коррекции деформаций и удлинении костей.

«Центр Илизарова — это мировой лидер в области ортопедии и восстановительной хирургии. Мы гордимся возможностью поддержать его работу, предоставив оборудование, которое напрямую влияет на качество и безопасность операций», — отметили в руководстве компании.

В центре ежегодно проходят лечение более 22 тыс. пациентов с ортопедической и нейроортопедической патологией. Новое оборудование позволит повысить точность вмешательств, сократить их продолжительность и улучшить прогнозы, особенно в сложных клинических случаях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.