Компания из Пензы построит станкостроительный комплекс в Подмосковье

В государственном индустриальном парке «Жуковский» будет создан станкостроительный производственный комплекс. Пензенская компания «СтанкоМашСтрой» построит высокотехнологичное предприятие на территории Московской области. Подробнее об инвестпроекте стало известно на запуске основного этапа строительства нового индустриального парка в Жуковском, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«В Московской области работают 72 индустриальных парка. На сегодняшний день в них разместилось 1,5 тыс. компаний, ежегодно к ним присоединяется порядка 100 новых резидентов. Стоит подчеркнуть, что значительная часть площадок активно осваивается арендаторами еще на этапе строительства. Яркий пример этому — государственный индустриальный парк в Жуковском, который уже на 100% сформировал пул резидентов», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, одним из якорных резидентов площадки в Жуковском стал крупный производитель станков с ЧПУ из Пензы — «СтанкоМашСтрой». Компания запустит здесь большой производственный комплекс, а также привлечет производства своих поставщиков комплектующих.

«В Жуковском мы планируем строительство 8 цехов общей площадью порядка 100 тыс. кв. м. Нам предстоит расширение ассортимента и увеличение объемов производства, вывод доли локализации до 100%. Будем реализовывать проект в четыре очереди, планируем запуститься к 2031 году. Для жителей будет создано около 1000 рабочих мест. В планах после запуска обеспечивать ежегодные налоговые отчисления на сумму свыше 1,3 млрд рублей», — отметил генеральный директор компании Олег Кочетков.

Он также подчеркнул, что Московская область предлагает компании широкий спектр возможностей для дальнейшего развития, включая обеспечение водоотведением и электричеством. Особое значение имеет предоставляемая регионом возможность приобрести земельные участки всего лишь за 15% от их кадастровой стоимости после запуска построенных промышленных объектов.

В Московской области проект по созданию государственных индустриальных парков реализуется по системе «все включено». Новый стандарт включает готовые производственные боксы, инженерную и транспортную инфраструктуру, комфортные условия работы для сотрудников и опытную управляющую компанию.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map.

Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Воробьев.