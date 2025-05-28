Компания из Москвы разработала инновационный станок для авиапромышленности

На выставке «Металлообработка-2025» показали инновационный станок для гибридной обработки ответственных деталей, необходимый в первую очередь в авиационном двигателестроении. Его разработала столичная компания «Лазеры и аппаратура», сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

По его словам, станкостроение стало одной из важнейших отраслей промышленности мегаполиса, оно является драйвером развития городского машиностроительного комплекса.

«Около 50 предприятий создают в Москве фрезерные, лазерные станки, а также аддитивное оборудование и другие виды устройств. Производители регулярно выводят на рынок новое высокотехнологичное оборудование, укрепляя технологический суверенитет страны. Одна из компаний представила высокотехнологичный пятикоординатный станок, который объединяет электроэрозионную супердрель и лазерный источник. Машина обрабатывает детали сложной формы, например, лопатку авиационного двигателя, и одновременно перфорирует тысячи отверстий», — заявил Гарбузов.

При разработке станка предусмотрели различные системы автоматизации, среди них — машинное зрение. Оно дает возможность оператору вносить коррекцию на точность установки детали в оснастке. В данный момент оборудование уже применяют на производстве авиадвигателей.

«Новый станок — не только уникальное технологичное решение для перфорации профилированных отверстий в изделиях сложной формы, а еще высокотехнологичное многофункциональное устройство. Сейчас оно проходит через чрезвычайно интенсивный этап внедрения на предприятии заказчика, и его результатом станет полноценный функционал станка, проверенный в условиях реального производства», — отметила гендиректор компании Анна Цыганцова.

Москва признана крупнейшим в РФ индустриальным и научно-инженерным центром. На ее территории открыто свыше 4,5 тыс. промпредприятий, где количество работников превышает 750 тыс. человек. Ежегодно в столице запускают 150 технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов.

В городе действует более 20 системных инструментов для промышленников, они не только стимулируют рост объемов производства, но и создают благоприятную среду для привлечения инвестиций, модернизации оборудования и внедрения новейших технологий. Это повышает конкурентоспособность столичных предприятий в мире и укрепляет экономику города.