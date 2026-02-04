Компания из Дубны увеличит выпуск металлорежущего инструмента до 12,5 тыс наименований

Компания «НПФ Промрессурс» из особой экономической зоны «Дубна» планирует более чем вдвое увеличить ассортимент выпускаемого металлорежущего инструмента в 2026 году, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Минпромторг России сертифицировал 5,5 тысячи наименований твердосплавного инструмента, произведенного компанией «НПФ Промрессурс» в ОЭЗ «Дубна» в 2025 году. Компания намерена увеличить этот показатель до 12,5 тысячи наименований.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что «НПФ Промрессурс» производит критически важный для отечественной промышленности металлорежущий инструмент, который используется в стратегических отраслях. Инвестиции в развитие производства на площадке ОЭЗ «Дубна» составляют почти 1,4 млрд рублей, создано около 100 рабочих мест.

Генеральный директор ООО «НПФ Промрессурс» Максим Родников сообщил, что в 2025 году компания расширила номенклатуру продукции, подпадающей под критерии «Произведено в РФ», до 5,5 тысячи наименований. В первом квартале 2026 года предприятие планирует запустить экспериментальный участок по изготовлению твердосплавных заготовок для осевого инструмента и режущих пластин, что позволит наладить полный цикл производства.

В феврале 2026 года компания приступит к проектированию здания площадью 2 тысячи кв. метров для выпуска новой импортозамещающей продукции. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.