сегодня в 16:16

Компания из Балашихи представила разработки на выставке «Агравия-2026» в Подмосковье

Балашихинский производитель ветеринарных препаратов «Апиценна» участвовал в международной выставке аграрных технологий «Агравия-2026», которая прошла с 21 по 23 января в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Международная выставка аграрных технологий «Агравия-2026» состоялась в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске. Мероприятие объединило специалистов агропромышленного комплекса, включая представителей ветеринарии, животноводства, кормопроизводства и растениеводства.

Компания «Апиценна» из Балашихи, входящая в тройку лидеров российского рынка ветеринарных препаратов, представила на выставке свои инновационные разработки. Специалисты предприятия провели индивидуальные консультации и познакомили участников с новыми продуктами.

«Апиценна» работает более 30 лет, производит ветеринарные средства для домашних и продуктивных животных. Предприятие оснащено автоматизированными линиями, собственными лабораториями и научными подразделениями. Компания прошла сертификацию по международному стандарту GMP и оказывает услуги производственного аутсорсинга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.