Компании Подмосковья приняли участие в международной выставке продуктов питания

В международном выставочном центре «Крокус Экспо» завершилась 34-я международная осенняя выставка продуктов питания WorldFood Moscow 2025. В рамках реализации национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика» был создан межрегиональный стенд, объединивший производителей из четырех субъектов Российской Федерации: Чувашскую Республику, Республику Северная Осетия — Алания, Рязанскую и Московскую области. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В ведомстве отметили, что от Московской области участниками выставки стали три компании. На коллективном стенде региона свою продукцию представили производитель напитков «Бамблбир» из Наро-Фоминска, производитель напитков из Домодедово «Айдеас», а также производитель чая, кофе, какао и пряностей из Мытищ «Сандер-Логистик».

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (фонд поддержки ВЭД) Московской области оплатил аренду выставочных площадей, регистрационные сборы, обеспечил застройку стенда и сопровождал участников.

Узнать больше о международных мероприятиях для экспортеров и подать заявку на участие можно на сайте фонда. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать больше о поддержке экспортеров в Подмосковье можно на инвестиционном портале Московской области.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.