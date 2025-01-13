сегодня в 17:34

Компании Подмосковья приглашают на вебинар по теме экспорта продуктов в Узбекистан

22 января с 10:00 до 12:00 производителей АПК Подмосковья приглашают поучаствовать в онлайн вебинаре «Как оставаться актуальным на рынке Узбекистана: современные тенденции экспорта продуктов питания», организованном Российским экспортным центром. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода Подмосковья.

В рамках мероприятия слушателям расскажут о текущей ситуации в торгово-экономических отношениях Узбекистана и России, наиболее перспективных нишах для экспорта продуктов питания, особенностях выхода на рынок республики.

Также участники смогут получить ответы на заранее направленные вопросы и обсудить перспективы заключения экспортных контрактов.

Для участия в вебинаре необходимо пройти предварительную регистрацию на официальном сайте. После чего в личном кабинете можно будет задать интересующий вопрос, который обсудят во время онлайн сессии.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.