Компании Подмосковья могут получить консультацию по развитию продаж в Азии

5 ноября в 10:00 Российский экспортный центр проведет онлайн консультацию на тему «Развитие продаж в Юго-Восточную Азию и ASEAN через Вьетнам. Перспективы». Заинтересованные компании-экспортеры из Московской области приглашаются к участию, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Руководитель представительства АО «РЭЦ» во Вьетнаме подробно разберет процесс подготовки и адаптации товаров и услуг к вьетнамскому рынку, расскажет о структуре сбыта и особенностях продаж импортной продукции. Будут приведены ключевые аспекты заключения сделок, представлена методика взаимодействия с потенциальными покупателями и описана этика делового общения для заключения экспортного контракта. Отдельным блоком будет продемонстрирован процесс регистрации бизнеса в стране. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что еще больше новостей для региональных экспортеров можно найти в чате, организованным Министерством. Для подключения необходимо перейти по ссылке и нажать «подать заявку».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.