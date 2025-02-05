Компании Москвы предложат 100 вакансий кандидатам с инвалидностью на мероприятии

Около 30 крупных компаний Москвы предложат вакансии для кандидатов с особенностями здоровья во время мероприятия «Хочу работать» в центре занятости «Моя карьера». Участники могут получить консультацию у карьерного эксперта, поговорить с работодателями, пройти собеседования и найти работу за сутки, сообщается на сайте мэра Москвы .

12 февраля в специализированном центре занятости «Моя карьера» пройдет мероприятие для людей с инвалидностью под названием «Хочу работать». На встречу придут представители крупных компаний Москвы из областей промышленности, информационных технологий, логистики, транспорта, ресторанного бизнеса, благотворительных организаций. Они организуют собеседования на почти 100 открытых позиций.

Первый замдиректора столичной службы занятости населения и центра «Профессии будущего» Роман Никитин сказал, что все большее количество предприятий готово принимать на работу людей с ограниченными возможностями здоровья. Во время встречи «Хочу работать» 30 крупных фирм предложат примерно 100 рабочих мест для людей с ОВЗ.

Мероприятие будет проходить 12 февраля с 11:00 до 13:00 по адресу: ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1. Поучаствовать можно бесплатно, но нужна предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что гражданам России с инвалидностью помогают трудоустраиваться. На предприятиях и в компаниях для них нередко выделяют квотируемые рабочие места.