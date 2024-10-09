сегодня в 16:12

Коломна стала лидером по сбору плодовых и ягодных культур среди округов региона

Более 469 тонн плодовых и ягодных культур собрали в этом году в хозяйствах Коломны и Озер — это самый высокий показатель урожайности среди муниципалитетов Подмосковья. В Коломне выращивают садовую землянику, малину, голубику, вишню, смородину, крыжовник, алычу, жимолость, яблоки и груши. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Среди муниципалитетов больше всего плодовых и ягодных культур убрано в Коломне. В округе действуют несколько сельскохозяйственных предприятий, включая ООО «Коломенская ягода», ФГУП АПК «Непецино», Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства», — отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В список коломенских производителей ягод в этом году вошел новичок: крестьянско-фермерское хозяйство «Сады Коломны» стало одним из победителей областного конкурса «Агростартап». Предприятие получило грант, который сможет использовать на приобретение земли, техники, оборудования и производственных помещений.

Предприятие работает с марта этого года. Реализовывать продукцию фермеры хотят только в розницу — свежей ягодой будут обеспечены жители Озер, Коломны и близлежащих округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.