Коломенский завод внедрил систему автономного обслуживания оборудования

На Коломенском заводе внедрили систему автономного обслуживания оборудования, которая стала одним из ключевых элементов бережливого производства. Теперь операторы самостоятельно выполняют базовые операции по уходу за станками без привлечения технических специалистов.

Регламент, разработанный отделом планирования и контрактации технического обслуживания и ремонта совместно с рабочей группой цеха, четко определяет обязанности операторов. Техническое обслуживание проводится с разной периодичностью: ежедневно, еженедельно, ежемесячно и ежеквартально.

Оператор станков с ЧПУ Алексей Баженов, работающий в тепловозо-механическом цехе №2, стал одним из передовиков внедрения системы. За 32 года стажа, 18 из которых он трудится на Коломенском заводе, Баженов освоил несколько видов оборудования и производит более 30 видов деталей.

Завод продолжает совершенствовать систему: обновляются стандарты, проводится обучение операторов, контролируются процессы и распространяется успешный опыт. Благодаря этому увеличивается срок службы оборудования, повышается его надежность и снижаются эксплуатационные расходы, что приносит значительный экономический эффект предприятию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.