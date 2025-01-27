Китайский юань на Мосбирже сдал позиции относительно рубля

Юань на Московской бирже несколько сдал позиции относительно рубля. При этом российская валюта на неделе может получить порцию поддержки от пика налоговых выплат, это способно скорректировать расстановку сил в этой паре, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Риски вторичных санкций за сопровождение внешней торговли России уже привели к снижению биржевых оборотов по юаням на Мосбирже и повышению его волатильности, отметил эксперт. По его словам, в перспективе, если будет сжатие экспорта в условиях усиления санкционного давления, возможно укрепление юаня.

«Тем временем порцию неопределенности на рынке, а возможно и некую долю аккуратного оптимизма мировым позициям юаня добавляет уже не столь категоричная, как ранее, риторика (президента США — ред.) Дональда Трампа относительно использования тарифов против КНР», — заявил Тимошенко.

По его прогнозам, торговый диапазон юаня с 27 по 31 января составит 13,50-14,00 рублей.