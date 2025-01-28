Китайский инвестор вложит более 100 млн рублей в подмосковное производство

Компания TORKLINK CONTROLS запустит новую производственную площадку на территории индустриального парка «Есипово», управляющей компанией которого является корпорация развития Московской области (КРМО). Для размещения производственных мощностей компания выбрала цифровой промышленный коворкинг в формате Light Industrial. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 100 млн рублей. На новом предприятии в г. о. Солнечногорск компания запустит сборочное производство электроприводов для трубопроводной арматуры. После ввода новой площадки в эксплуатацию, там будет создано около 60 рабочих мест для жителей округа», — рассказала замппредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В планах компании ввести в эксплуатацию предприятие уже в этом году.

«Запустить цех в работу и выпустить первые тестовые партии мы планируем до конца 2025 года. В производственно-складском боксе площадью 750 кв. метров наша компания наладит процессы для производства электроприводов, ориентированных на использование в нефтегазовой и энергетической отраслях, а также в системах водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий, и коммунального хозяйства», — сказал генеральный директор компании TORKLINK CONTROLS Александр Серов.

Компания TORKLINK CONTROLS является единственным стратегическим партнером ведущего китайского производителя электроприводов в России и странах СНГ — компании FLOWINN, который производит и поставляет электрические приводы для трубопроводной арматуры по всему земному шару. Сегодня в числе клиентов китайской компании насчитывается более 500 мировых крупнейших предприятий из самых разных отраслей промышленности.

«Производственные площадки в формате Light Industrial востребованы активно развивающимися промышленными компаниями, ориентированными на импортозамещение и работающими в реальном секторе экономики. Благодаря созданной на территории индустриального парка «Есипово» инженерной инфраструктуре, цифровым и технологическим сервисам новые резиденты могут запустить производство в кратчайшие сроки», — отметил партнер ХСА Артем Петрухин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.