Китайская зимняя одежда в России становится невостребованной

Поставки зимней одежды из КНР в РФ рухнули на 60% за год. Это могло произойти из-за увеличения своего производства, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты, сделанные на основе открытых данных.

По данным таможни КНР, в период с января по август 2024 года импорт в РФ китайской зимней одежды снизился на 60% по сравнению с тем же периодом в 2023-м. Таких товаров было продано всего на 110,6 млн долларов.

Россия могла начать меньше импортировать зимней одежды, поскольку в РФ начался рост производства собственных вещей. По информации Росстата, в период с июня по июль производство курток и пальто увеличилось на 24,7% по сравнению с периодом прошлого года. Суммарно было выпущено 5,4 млн единиц одежды.

Ранее сообщалось, что компания-производитель одежды Epic Merch из Москвы с начала 2023 года расширила линейку продукции практически в два раза. Спрос потребителей удается удовлетворить.