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Китай вынес представление комиссару ЕС за санкции в отношении компаний из КНР

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао вынес еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу представление из-за решения Евросоюза добавить меры в отношении финансовых учреждений КНР в очередной пакет санкций против РФ. Решение приняли 18 июля, заявили в министерстве коммерции Китая, сообщает РИА Новости .

Министр коммерции Китая поговорил с еврокомиссаром по торговле 22 июля. Встреча прошла в формате видеоконференции.

Во время звонка Ван Вэньтао и Марош Шефчович поговорили про торгово-экономическое сотрудничество ЕС и КНР. Помимо этого, министр коммерции Китая сделал представление из-за добавления двух компаний страны в 18-й пакет санкций против России.

Новые экономические ограничения ЕС против РФ затрагивают 14 физических и 41 юридическое лицо. Среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Маврикии, Сингапуре, Индии, Китае и Азербайджане.