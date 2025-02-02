сегодня в 08:59

Китай примет контрмеры на введенные США пошлины на товары

Пекин выражает недовольство пошлинами, которые были введены американским президентом Дональдом Трампом на товары из Китая, Мексики и Канады. Власти КНР планируют подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает РИА Новости .

«Китай выражает сильное недовольство в связи с этим и выступает решительно против», — заявили в министерстве коммерции страны.

Там отметили, что одностороннее введение пошли со стороны США сильно нарушает правила ВТО, также данное решение наносит ущерб нормальному торгово-экономическому сотрудничеству стран. В связи с этим КНР будет подавать иск в ВТО и примет контрмеры для защиты собственных прав и интересов.

Кроме того, Китай призвал Штаты исправить допущенную ошибку и двигаться навстречу КНР, подходить к решению возникающих проблем, полагаясь на принципы равенства, взаимной выгоды и уважения.

Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что дала поручение министру экономики Марсело Эбрарду задействовать различные тарифные и нетарифные меры, чтобы защитить интересы страны.