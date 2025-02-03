Китай планирует начать переговоры по торговле с Трампом

Китай хочет сосредоточиться на восстановлении соглашения, заключенного с первой администрацией президента США Дональда Трампа, в рамках подготовки к переговорам двух стран о торговле, сообщает РБК .

Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), в 2020 году Штаты и КНР подписали торговое соглашение. По первой фазе документа Китай должен увеличить на 200 млрд долларов объем закупаемых у США товаров. При этом Пекин подписал, но не реализовал данное соглашение.

По информации источников издания, Китай сейчас готовится вести переговоры с Трампом о сферах, в которых он может повысить закупки.

Также другая часть плана включает наращивание инвестиций из КНР в американское производство аккумуляторов для электромобилей, отказ от искусственного занижения курса юаня, обязательство уменьшить экспорт наркотика фентанила.

«Китайцы были бы очень рады начать переговоры о сделке. По сути, их цель состоит в том, чтобы смягчить удар США, а не получить что-то существенное», — считает партнер-основатель консалтинговой фирмы, специализирующейся на КНР, Gavekal Dragonomics Артур Кребер.

В феврале президент США подписал указ, которые вводит повышенные пошлины на импорт продукции из Мексики и Канады (25%), а также Китая (10%). Глава государства объяснил принятое в стране решение борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.