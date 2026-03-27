Китай объявил о росте военных расходов до 277 млрд долларов и представил пятилетний план технологического развития. Доктор юридических наук Юрий Жданов оценил стратегию Пекина, сообщает «Сайт MK.Ru» .

На заседании Всекитайского собрания народных представителей власти КНР представили план технологического рывка. Он предполагает снижение зависимости от западных технологий и усиление обороноспособности. Военные расходы в этом году вырастут на 7 процентов — до примерно 277 млрд долларов.

Доктор юридических наук, заведующий кафедрой международного права РГСУ Юрий Жданов заявил, что курс связан с обострением соперничества с США и рисками технологической изоляции. По его словам, Пекин делает ставку на искусственный интеллект, квантовые вычисления, 6G, биопроизводство, водородную и термоядерную энергетику.

«В условиях жесткой международной конкуренции мы должны одержать победу в борьбе за стратегическую инициативу», — говорится в плане.

Документ также предусматривает инвестиции в робототехнику и фармацевтику, развитие национальных лабораторий и поддержку высокотехнологичных компаний. Китай намерен укреплять позиции в сфере редкоземельных элементов и повышать устойчивость к санкциям.

Экономическая цель на 2026 год — рост ВВП на 4,5–5 процентов. Уровень безработицы планируется удержать около 5,5 процента, создать более 12 млн рабочих мест и увеличить долю цифровой экономики в ВВП до 12,5 процента.

