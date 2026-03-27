Китай объявил пятилетний план технологического прорыва и рост военных расходов
Китай объявил о росте военных расходов до 277 млрд долларов и представил пятилетний план технологического развития. Доктор юридических наук Юрий Жданов оценил стратегию Пекина, сообщает «Сайт MK.Ru».
На заседании Всекитайского собрания народных представителей власти КНР представили план технологического рывка. Он предполагает снижение зависимости от западных технологий и усиление обороноспособности. Военные расходы в этом году вырастут на 7 процентов — до примерно 277 млрд долларов.
Доктор юридических наук, заведующий кафедрой международного права РГСУ Юрий Жданов заявил, что курс связан с обострением соперничества с США и рисками технологической изоляции. По его словам, Пекин делает ставку на искусственный интеллект, квантовые вычисления, 6G, биопроизводство, водородную и термоядерную энергетику.
«В условиях жесткой международной конкуренции мы должны одержать победу в борьбе за стратегическую инициативу», — говорится в плане.
Документ также предусматривает инвестиции в робототехнику и фармацевтику, развитие национальных лабораторий и поддержку высокотехнологичных компаний. Китай намерен укреплять позиции в сфере редкоземельных элементов и повышать устойчивость к санкциям.
Экономическая цель на 2026 год — рост ВВП на 4,5–5 процентов. Уровень безработицы планируется удержать около 5,5 процента, создать более 12 млн рабочих мест и увеличить долю цифровой экономики в ВВП до 12,5 процента.
