Казахстанский банк обманул российский бюджет на 1 млрд рублей

В 2019 году компания из Кипра «Паплома Холдингз Лимитед» инвестировала в российское коллекторское агентство «Капитал-Инвест». Поручителями стали «Регин-Строй» и еще несколько отечественных компаний. Когда пришло время возвращать деньги, оказалось, что они все ушли в First Heartland Jusan Bank.

Во время судов выяснилось, что «Капитал-Инвест» аффилирован с казахстанским банком, а «Регион-Строй» — это его техническая компания, которая фактически не работает. Чтобы не возвращать долги, First Heartland Jusan Bank решил запустить процедуру банкротства «Регион-Строя».

Судебные разбирательства длились 5 лет. В итоге банк обязали вернуть 4 млрд 416 млн рублей, но в этом году он сменил владельцев и название на Alatau City Bank и не планирует возвращать долг. Что касается российского бюджета, финансовое учреждение обязано вернуть более 1 млрд рублей исполнительного сбора и налога.

