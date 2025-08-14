Казахстан впервые обошел Россию по ВВП на душу населения среди стран СНГ

Казахстан обошел Россию по валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу населения, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

В текущем году в Казахстане ВВП на душу население составил 14 770 долларов, в то время как в России — 14 260 долларов.

ВВП на душу населения в странах СНГ в 2025 году был следующим: в Армении — 8860 долларов, в Молдове — 8260 долларов, в Белоруссии — 7880 долларов, в Азербайджане — 7600 долларов, на Украине — 6260 долларов, в Узбекистане — 3510 долларов, в Кыргызстане— 2750 долларов и в Таджикистане — 1430 долларов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что снижение инфляции в стране — важное достижение. В июле показатель составил 8,8. По словам главы государства, Банк России ждет инфляцию на уровне 6-7% по итогам текущего года.