Казахстан начал закупать в России товары на несколько миллиардов долларов

Казахстан в период с января по август 2025 года начал приобретать у РФ большее количество товаров топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Также выросли закупки продуктов химпрома, текстиля, обуви, галантереи, сообщает « Царьград » со ссылкой на данные Бюро национальной статистики государства.

С января по август импорт товаров ТЭК из РФ составил примерно 1,25 млрд долларов. В тот же период в 2024 году объем подобного импорта составлял около 1,1 млрд долларов. Таким образом, рост закупок составил примерно 13%.

За восемь месяцев 2025 года Казахстан импортировал из России товаров химической промышленности на сумму более двух млрд долларов. Это на 2% выше, чем в то же время в 2024-м (1,97 млрд долларов).

Казахстан также приобрел изделия из древесины у РФ на 2% больше на сумму 483,2 млн долларов. Еще за восемь месяцев 2025 года Астана купила у Москвы текстиля на 602,9 млн долларов. В 2024-м сумма была меньше — 409,3 млн долларов.

Казахстан нарастил покупку обуви и галантерейных изделий в РФ на 45% до 71,3 млн долларов по сравнению с тем же периодом в 2024-м.

