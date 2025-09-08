Казахстан допустил вероятность продажи нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»

В Казахстане, который летом продал пробную партию собственной нефти в Венгрию через Хорватию, допустили вероятность отправки ресурса в страну ЕС с использованием трубопровода «Дружба». Об этом « Интерфаксу » рассказал министр энергетики страны Ерлан Аккенженов.

Техническая возможность для продажи нефти через трубопровод «Дружба» в Венгрию есть. Условия для торговли обсуждает компания «КазМунайГаз».

Также есть техническая возможность для увеличения продаж по «Дружбе» нефти из Казахстана в ФРГ. Однако вопрос будут решать компании на переговорах, добавил Аккенженов.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сказал, что новая атака ВСУ не оказала влияния на работу нефтепровода «Дружба» и процедуру покупки ресурса у России. Украинские войска нанесли удар ночью 7 сентября.