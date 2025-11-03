Катар пригрозил ЕС приостановкой продажи СПГ на фоне директивы Европы

Катар опять предупредил ЕС, что не будет экспортировать сжиженный природный газ (ЕС), если Европа не смягчит или не отменит директиву о проверке всех цепочек поставок компаний на соответствие «целям устойчивого развития» (CSDDD). Об этом рассказал министр энергетики этого государства и главный исполнительный директор государственной нефтегазовой компании QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби, сообщает РИА Новости .

До этого в октябре он уже угрожал ЕС прекращением поставок СПГ.

«Если Европа на самом деле не рассмотрит, как они могут смягчить или отменить CSDDD, а по-прежнему будет взимать штраф в размере 5% от общего мирового оборота в сфере энергетики, мы не будем поставлять СПГ в Европу, это точно», — сказал аль-Кааби.

Он добавил, что Катару в ближайшее время не удастся добиться нулевых выбросов углекислого газа в атмосферу.

В начале апреля 2025 года Совет Евросоюза на год перенес «транспонирование и первый этап применения» директивы о комплексной проверке в сфере устойчивого развития корпораций. Документ затрагивал наиболее крупные компании.

В мае президент Франции Эммануэль Макрон предложил отменить CSDDD.

Катар угрожал ЕС остановить продажи СПГ и в мае. Аль-Кааби отправил официально письмо правительству Бельгии 21 мая.

