КамАЗ отменил решение о переходе на трехдневную рабочую неделю

ПАО «КамАЗ» отказался от трехдневной рабочей недели с осени. Такое решение принято из-за текущей ситуацией на рынке грузовиков, где все еще наблюдается спад, но компания отмечает рост рыночной доли и ожидает повышения производства в октябре, сообщает «Царьград» .

Руководство ПАО отменило ранее запланированный приказ о трехдневной рабочей недели. Такое изменение хотели ввести с сентября, как заявляла пресс-служба компании.

Теперь же на финкомитете решили отменить данный приказ. Для этого начали подготовку документов. Основные подразделения компании, которые связаны с производством грузовиков, продолжат работать в штатном режиме.

При этом сейчас ситуация на рынке тяжелых грузовиков еще сложная. Рынок грузовиков грузоподъемностью более 14 тонн в июле снизился на 60%.

«Продолжают оказывать негативное влияние на рынок остатки импортеров, которые по данным камазовских маркетологов составляют свыше 20 тыс. штук. У лизинговых компаний на складах скопилось свыше 10 тыс. единиц», — сказали в компании.

Кроме того, наметилась стабилизация рынка на низких показателях, что может быть свидетельством достижения возможного минимума.

Компания отметила текущий рост рыночной доли «КамАЗа» и числа заказов. Это позволяет надеяться на повышение загруженности в октябре.