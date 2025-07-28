Каким будет курс юаня к рублю в конце июля — прогноз эксперта

Один из актуальных трендов мирового рынка — глобальное укрепление китайской валюты. При этом на стороне рубля в паре с юанем в краткосрочной перспективе может оказаться решение регулятора снизить ключевую ставку до 18% . Оптимизма ему способны добавить и свежие прогнозы ЦБ РФ по замедлению инфляции в 2025 году до 6-7%, заявил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

«Давление на курс российской национальной валюты в паре с юанем по-прежнему оказывает санкционная риторика, геополитика и все еще неокрепший экспорт, из-за чего валютная выручка поступает с лагом. А также традиционная сезонность, когда в пик летних каникул у российских туристов растет спрос на иностранную валюту для путешествий в другие страны», — отмечает эксперт.

Тарифная война с США по-прежнему способна ослаблять китайский юань, считает Тимошенко.

Тем временем в фокусе — достаточно жесткая риторика ЕС по отношению к КНР, где был выдвинут ряд экономических требований к Китаю. Подобное добавляет общей напряженности рынку, поскольку требования были односторонними без обещаний уступок со стороны ЕС. В частности, речь идет о доступе к рынку, инвестициях и торговле, а также к контролю над китайским экспортом, говорит финансист.

Торговый диапазон юаня с 28 июля по 1 августа — 11,00-11,20 рубля, прогнозирует Тимошенко.