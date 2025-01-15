Как в Калининграде: в Петербурге предложили создать электронный каталог товаров

Председатель профильной комиссии Законодательного собрания по инвестициям в Санкт-Петербурге Дмитрий Панов направил в адрес врио председателя комитета Александра Ситова письмо с идеей создать перечень продукции производителей города в электронном виде, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Подобный сервис уже работает в Калининградской области: производства в нем разделили по отраслям — от машиностроения и микроэлектроники до продуктов, туризма и косметики.

«‎Электронный каталог призван обеспечить удобный формат для ознакомления как российских, так и зарубежных потребителей с перспективными петербургскими брендами и товарными позициями», — сказал Дмитрий Панов.

По его словам, также проект направлен на поддержку официальных визитов и бизнес-миссий петербургский компаний, ориентированных на экспорт своей продукции.