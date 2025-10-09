«Как в 2015 не будет»: аналитик предсказал, какими будут цены на кофе в РФ

В ближайшие несколько лет не стоит надеяться на снижение стоимости кофе. По словам генерального директора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурия, ценники продолжат ползти вверх.

Специалисты кофейной индустрии отмечают, что цены на кофе никогда прежде не держались на столь высоком уровне так долго. В ближайшие полгода в России ожидается очередное увеличение стоимости кофе в связи с введением обязательной маркировки, однако биржевые новости дают слабую надежду на некоторое снижение. Чантурия поделился своими ожиданиями относительно перспектив развития кофейного бизнеса в России.

«Позитивные новости позволяют иногда сыграть на краткосрочном временном отрезке, спустить цену, но буквально через 2-3 недели новые оценки, риски или прогнозы могут привести совершенно к обратному эффекту», — заявил Чантурия в разговоре со Sputnik.

Эксперт подчеркнул, что не стоит ждать снижения цен на кофе, как было в 2015 году. Жителям России, скорее всего, придется просто адаптироваться к тем обстоятельствам, которые складываются.

Ранее ученые из нескольких стран установили, что регулярное и умеренное употребление кофе и чая помогает снизить риск инсульта, деменции и преждевременного старения.

