сегодня в 13:59

Кабмин заявил, что изменений для самозанятых не планируется до 2028 года

Условия работы и налогообложения самозанятых в России останутся неизменными до завершения эксперимента в 2028 году, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Ранее Совет Федерации рекомендовал кабмину досрочно завершить режим самозанятости в 2026 году вместо первоначально установленного срока в 2028 год. Инициатива поступила на фоне активных дискуссий о значительном числе трудоспособных граждан, не производящих налоговые отчисления.

«Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется», — отметили в кабмине.

В правительстве добавили, что стартовавший в 2019 году эксперимент продлится до 2028 года. На протяжении этого периода система налогообложения останется неизменной.

