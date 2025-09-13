сегодня в 11:14

Кабмин России увеличил пошлины на пиво и сидр из недружественных государств

Правительство РФ увеличило таможенные пошлины на ввоз солодового пива и сидра из недружественных государств. Они будут действовать до 31 декабря 2025 года, постановление выложили на портале Официального опубликования правовых актов.

Пошлина на солодовое пиво выросла с одного до полутора евро за литр.

За сидр придется платить пошлину 30%. Раньше показатель был меньше — 30%. Повышенный размер пошлин начнет взиматься с 19 сентября.

Ранее министры финансов государств G7 обсудили возможные санкции против РФ. Также пошлины могут затронуть государства, которые способствуют военным усилиям России.