К чему приведет повышение НДС: Центробанк оценил последствия

сегодня в 18:38

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) может увеличить инфляцию на 0,6-0,7%, как и в 2019 году, допустил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин в эфире Радио РБК . Ожидается, что налог поднимут с 20 до 22% в 2026 году.

Заботкин ответил на вопрос, считает ли Центробанк, что вклад НДС в инфляцию может составить 0,6–0,7 процентных пунктов. Аналогичным образом инфляция выросла в 2018–2019 годах, когда налог повысили с 18 до 20%.

«Наверное, базово это мое личное такое текущее ожидание. Дальше будем смотреть по данным», — высказался заместитель председателя регулятора.

По словам Заботкина, итоговые цены будут зависеть от «желания и способности бизнеса» перекладывать рост НДС в увеличение стоимости товаров и услуг. Это «во многом диктуется» тем, насколько активен спрос, отметил он.

«Если спрос более сдержанный, то перенос будет меньше», — пояснил зампред ЦБ.

