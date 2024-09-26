К 2030 году Россия станет одним из главных поставщиков угля в мире

«Ведомости»: экспорт угля из России может вырасти на 70-80 млн тонн в год

РФ может увеличить совокупный объем экспорта угля на 70-80 млн тонн в год к 2030-му. Об этом сообщает Lenta со ссылкой на материал газеты «Ведомости».

Объем экспорта российского угля может вырасти, поскольку конкуренция в сфере добычи товара снизится. Например, Индонезия, ЮАР, Австралия, Колумбия и Соединенные Штаты к 2030 году, наоборот, будут продавать на 133 млн тонн в год меньше. Ситуацией воспользуются экспортеры полезного ископаемого из России.

Колумбия в 2030 году будет продавать на 22% меньше угля, чем в 2023, то есть, 385 млн тонн в год. Экспорт ресурса из ЮАР снизится на 21% до 57 млн тонн.

Индонезия будет продавать в полтора меньше угля к 2030 году — 36 млн тонн в год. Объем поставок увеличится только у Австралии — на 6% до 372 млн тонн. Но в целом основные конкуренты РФ по продаже ресурса будут поставлять к 2030 году на мировой рынок на 13% меньше товара, чем сейчас.

Ранее сообщалось, что прибыльность экспорта российского угля упала из-за себестоимости. Если продавать ресурс через порты Дальнего Востока, маржинальность оказывается практически нулевой.