сегодня в 19:35

К 2030 году Россия хочет создать независимую систему расчетов с Африкой

Россия планирует к 2030 году проводить расчеты с Африкой в дружественных валютах через специально созданную независимую систему, об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия — Африка Антон Кобяков, пишет ТАСС .

Кобяков сообщил о планах России создать независимую систему расчетов с Африкой к 2030 году на пресс-конференции.

«Планируем создать независимую платежную финансовую инфраструктуру для увеличения доли расчетов между Россией и Африкой в валютах дружественных стран», — пояснил советник президента России Владимира Путина.

По словам Кобякова, через новую систему расчетов между Россией и Африкой дружественной валютой планируют проводить до 90% операций.

Ранее сообщалось, что для России вопрос создания альтернативы SWIFT все еще остается актуальным. В настоящее время именно расчеты являются больным местом страны в торговых отношениях с дружественными странами из-за вторичных санкций со стороны США и стран, входящих в Европейский союз.