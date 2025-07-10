Юрист рассказал, как защититься от счетов за неоказанные услуги

Юрист Антон Палюлин объяснил, как потребителям поступать в случаях, когда компании выставляют счета за неоказанные услуги и требуют оплату, в том числе через суд, сообщает «Секрет фирмы» .

Во многих клиниках, гостиницах и других сервисных организациях счета за услуги часто выставляют постфактум. Недобросовестные исполнители могут включать в них неоказанные услуги или завышать суммы, пользуясь невнимательностью клиентов. Иногда такие долги взыскивают через суд без уведомления потребителя.

Юрист Антон Палюлин рассказал, что подобные ситуации нередки, особенно в ветеринарных клиниках. Например, владельцам животных могут добавить в счет лишние позиции или выставить отдельный счет за услуги, от которых клиент отказался. В одном из случаев москвичка узнала о судебном решении только после ареста счетов приставами — клиника подала иск спустя год после оказания услуг, включив неустойку за просрочку.

Палюлин отметил, что при получении претензий за неоказанные услуги важно запросить у организации детализированный отчет с перечнем всех процедур, датами и использованными препаратами. Также следует затребовать медицинскую документацию и фиксировать отказ в ее предоставлении. В суде можно ходатайствовать о независимой экспертизе и проверке первичной документации.

Юрист напомнил, что условия договора, ущемляющие права потребителя, можно оспорить. Если есть подозрения в мошенничестве, стоит обратиться в Роспотребнадзор или прокуратуру. Даже после оплаты неоказанных услуг потребитель вправе требовать возврата денег через суд.

Для предотвращения подобных ситуаций Палюлин посоветовал сохранять все документы, подписывать акты выполненных работ, не оставлять пустых полей в договорах и требовать подтверждение об отсутствии долгов после оплаты. Юрист подчеркнул, что требовать оплату только за реально оказанные услуги — законное право потребителя.