ЮMoney: россияне стали выделять детям больше денег на карманные расходы

Аналитики финтех-компании ЮMoney провели опрос среди 1200 граждан РФ и выяснили, что россияне стали давать больше денег на карманные расходы своим детям. Многие родители считают, что банковская карта нужна ребенку уже в начальной школе.

Согласно опросу, 75% респондентов дают своим детям деньги на карманные расходы. 25% опрошенных заявили, что не делают этого, еще 7% — планируют приступить. 23% респондентов выделяют деньги ребенку с пяти-шести лет, 19% — с 10-12 лет. 44% опрошенных начинают давать детям карманные деньги с семи-девяти лет, 8% — с 13-14 лет, а оставшиеся — с двух-трех лет.

Суммы, которые выдают детям на карманные расходы, увеличились по сравнению с прошлым годом. Так, 32% опрошенных дают детям до 500 руб. в неделю, 41% родителей выделяет ребенку от 500 руб. до 1 тыс. руб., 16% — от 1 до 3 тыс. руб., 3% — от 3 до 5 тыс. руб. Остальные 4% затрудняются ответить, так как не считают выделяемые ребенку суммы.

Кроме того, все больше родителей начали переводить детям деньги на банковскую карту. Этим способом и выдачей денег наличными пользуются одинаковое количество респондентов — по 64%. Накопления тоже делают с помощью карт, а копилками пользуются лишь 11% респондентов.

72% опрошенных родителей считают, что собственная банковская карта необходима ребенку уже в начальной школе. С ними не согласны всего 3% респондентов, которые против того, чтобы выдавать карту школьникам. 19% опрошенных уверены, что карту ребенку нужно завести в старших классах, а 8% хотят, чтобы их дети сами оформили карту после окончания школы.

«Эти изменения — прямое следствие доступности удобных финансовых сервисов и растущего запроса на финансовую грамотность. Родителям важен функционал карты — возможность контролировать траты, устанавливать лимиты, получать уведомления о покупках», — сказал Андрей Ефимочкин, директор по розничным продуктам ЮMoney.

Он добавил, что важно прививать ребенку финансовую грамотность с раннего возраста, чтобы он умел планировать и контролировать свои расходы. Родители также должны объяснить детям, как работают банковские карты.

С января по август 2025 года общее число покупок по детским картам ЮMoney выросло на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Оборот стал выше на 60%, а число плательщиков увеличилось на 15%. Средний чек составил 364 руб.

Кроме того, летом 2025 года по сравнению с июнем-августом 2024 года число покупок по детским картам ЮMoney выросло на 43%, оборот вырос на 71%, а плательщиков стало больше на 12%. Средний чек был 387 руб.

Больше всего владельцы детских карт ЮMoney совершили покупок в супермаркетах, продовольственных магазинах и кафе. Также они тратили средства на одежду и развлечения, которые заметно выросли по числу покупок — на 80% по сравнению с прошлым годом.

По словам респондентов, их дети тратят деньги в основном на сладости (61%), газировку и снеки (по 37%), игрушки (31%), подарки друзьям (25%), походы в кафе (25%) и оплату транспорта (20%).

Изменилась модель родительского контроля

На смену вопросам о том, куда ребенок потратил деньги, приходят цифровые инструменты контроля. Сейчас просто беседы проводят всего 36% опрошенных родителей. Вместе с тем 35% родителей регулярно отслеживают траты ребенка в банковском приложении. Тотальным контролем, вплоть до проверки чеков, пользуются всего 3% респондентов.

Исследование ЮMoney показывает, что дети по-разному адаптируются к финансовой свободе: 31% старается растянуть полученную сумму на месяц, 28% копят на мечту, а 21% тратит все сразу.