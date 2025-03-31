«Известия»: аналитики фиксируют рекордное падение спроса на смартфоны

Рынок смартфонов в России рухнул на 25% в первом квартале 2025 года

Российский рынок смартфонов переживает беспрецедентный спад — в первом квартале 2025 года продажи гаджетов сократились на 25%, пишет газета «Известия» .

В денежном выражении рынок просел до 139 млрд рублей и на 26% в штуках — это 5,5 млн устройств.

По данным экспертов, это худшие показатели за всю историю наблюдений, исключая лишь кризисный 2022 год, когда поставки техники в страну фактически прекратились.

Особенно сильно пострадала продукция Apple — спрос на iPhone упал в 1,5 раза.

Аналитики связывают это с тремя ключевыми факторами: исчерпанием эффекта низкой базы 2022–2023 годов, снижением покупательной способности населения из-за высоких ставок по вкладам (до 16-18% годовых) и резким сокращением потребительского кредитования.

Ранее сообщалось о якобы выброшенных в мусорку в Москве смартфонах.